Temelleri beş kuşak önce, 1904 yılında büyük dede Misafirzade Sani Efendi’nin Gaziantep’te kurduğu dokuma tezgâhları ile atılan SANKO Holding, bugün 120 yaşında. Yıllar boyunca Türkiye ekonomisine değer katan SANKO Holding, istikrarlı büyümesi ve topluma katkılarıyla öne çıkıyor.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, açılış konuşmasında, “Büyük dedemiz Sani Bey’in 1904 yılında Gaziantep’te dokumacılıkla temellerini attığı, Zekeriye dedemizin emekleriyle büyüyen, rahmetli babamız Sani Konukoğlu’nun vizyonu ve çalışmalarıyla dünya çapında şirketler topluluğuna dönüşen SANKO Holding, 120. yılına erişti.

120. yılımızda, sahre geleneğinin ruhundan beslenerek kurumun aile, bağlılık, kolektif çalışma, sürdürülebilirlik gibi ortak değerlerini kutladığı, geleneği çağdaş sanatla buluşturan bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.

Üretim yolculuğumuz, geçen yüzyılın başında Gaziantep’te başlıyor. Büyük dedemiz rahmetli Sani Bey, 1904 yılında dokuma tezgâhıyla iş başı yapıyor. Grubumuzun temellerini dedemiz atıyor, ama üzerine bin bir emekle işi devam ettiren nenemiz Hatice Hanım oluyor. Yemen harbinde şehit düşen dedemizin tezgahlarını, nenemiz Hatice Hanım büyük zorluklar içinde çalıştırarak ailesinin geçimini sağlıyor. Bir yandan işleri yürütürken aynı zamanda dedem Zekeriye Bey’i de büyütüyor. Dedem, belli bir yaşa geldiğinde işleri nenemden devralıyor. Bu hikâyeyi çok fazla insan bilmez, ama bugünkü SANKO’nun temellerinde bir kadının emeği, göz nuru var. Zekeriye dedem büyüdükten sonra 4 tezgahla işlerin başına geçer” şeklinde konuştu.

Merhum Sani Konukoğlu’nun, sürekli kendini ve ürettiği ürünleri yenileyen bir yapısı olduğunu anımsatan Konukoğlu, şunları kaydetti: Rahmetli babamız Sani Bey, askerlik sonrası dedemle ortaklığa devam eder ve işleri üstlenir. Bizler de büyüdükten sonra babama katıldık. 5 kardeş birlikten kuvvet doğar diyerek hep birlikte çalışmayı tercih ettik” diye konuştu.

SANKO Holding’in 120’nci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “120’nci yılımızı kutlarken değerli aile büyüklerimize saygı ve minnet doluyum. Öte yandan kardeşlerimle birlikte babamıza verdiğimiz sözler doğrultusunda işimizi büyütürken, bu topraklardan kazandığını yine bu topraklara ve insanlarımıza sunma gayesiyle daima toplumsal fayda odaklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aile büyüklerimizin başlattığı üretim yolculuğunu, bugün 14.000 kişilik SANKO Ailemizle faaliyet gösterdiğimiz her alanda sektörlere öncülük ederek sürdürüyoruz. SANKO’nun değerlerini ve birikimini yeni hikayelerle güçlendirmek temennisiyle 120’nci yılımızı kutluyor, bu anlamı sergiye eserleriyle katkı sunan sanatçılarımıza ve emek veren herkese teşekkür ediyorum.”

SANKO HOLDİNG, 120’NCİ KURULUŞ YILINI SANATLA TAÇLANDIRIYOR

SANKO, 120’nci yılında, Sahre geleneğinin ruhundan beslenerek kurumun aile, bağlılık, kolektif çalışma, sürdürülebilirlik gibi ortak değerlerini kutladığı, geleneği çağdaş sanatla buluşturan Ayça Okay küratörlüğündeki, Leyla Emadi, Fırat Engin, Murat Germen, Jennifer İpekel, Nergiz Yeşil ve Hakan Yılmaz’ın davet edildiği Sahre başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sanatçılar, SANKO’dan aldıkları ilhamla 120 yıllık hafızadan esinlenerek sanat üretimlerini gerçekleştirdiler. SANKO’nun faaliyet alanlarıyla bağlantılı çeşitli materyaller ve üretim süreçleri çağdaş sanatçılar tarafından yorumlanarak sanat üretimine dönüştü.

Serginin temasını oluşturan “Sahre” sözcüğü, Gaziantep ve bölgesinde geçmişten günümüze uzanan bir geleneği anlatıyor. “6 gün çalış, bir gün dinlen” felsefesiyle Gaziantep halkının bir araya gelip vakit geçirdikleri, birlikte sofralarını, dertlerini paylaşarak çözüm aradığı, güzel gelişmeleri kutladığı ve müşterek geleceklerini planladıkları zamanlara işaret ediyor. Bu gelenek, dayanışmanın ve toplumsal bağları güçlendirmenin de önemini anlatıyor.

SERGİDE ALTI ÇAĞDAŞ SANATÇININ YAPITLARI YER ALIYOR

Sahre başlıklı sergide SANKO Holding’in varlık gösterdiği farklı sektörlerdeki üretimleri çağdaş sanatçıların yorumlayabileceği deneysel bir biçimde buluşturuyor. Ayrıca sergide izleyiciye bu köklü kurumsal tarihin yolculuğunu anlatan Hakan Yılmaz’a ait “Zamanın İlmekleri” başlıklı dijital deneyim alanı konvansiyonel ve dijital sanat arasında bir bağ oluşturarak SANKO Holding’in 120 Yıllık hikayesini anlatıyor. Makine ve endüstri estetiği üzerine yoğunlaşan pratiği ile Murat Germen ise SANKO Holding’in dinamik, disiplinli ve profesyonel üretim tesislerini lensinden yorumlarken SANKO Holding çalışanlarının katıldığı atölye çalışması ile kolektif bir projeye dönüştürüyor.

Bu görsel anlatım, holdingin Anadolu topraklarından global arenaya uzanan yolculuğunda uzun yıllar boyu nasıl sağlam ve dimdik ayakta durabildiğini gözler önüne seriyor.

Leyla Emadi, beton ve kökleri iç içe kullanarak aile bağlarını, kuşaklararası güç birliğini yücelten bir çalışma sunuyor. Eser, SANKO’nun sağlamlık, bağlılık, dayanıklılık değerlerini yansıtırken, holdingin bölgesel kalkınma ve topluma kök salmış mirasını da hatırlatıyor. Avlunun orta yerinde konumlandırılan eser, toplumsal yararlara odaklanan SANKO’nun sosyo-ekonomik katkılarına da işaret ediyor. Sahrenin ‘paylaşım’ teması burada ‘hafıza paylaşımı’ olarak öne çıkıyor.

Fırat Engin, neon tipografilerle SAHRE geleneğine atıfta bulunan “Rafık”, “Hasbihal”, “Elden Ele”, “Vuslat” sözcüklerini eserine taşıyor. Süper Film’in ambalaj filmlerini kullandığı eserinde SANKO’nun geçmişini ve değerlerini korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaç edinirken SANKO'nun kültürel mirası koruma konusundaki kararlılığına da işaret ediyor.

Jennifer İpekel, geri dönüşümlü kumaşlar ve batik, dikiş ve kırkyama gibi geleneksel tekniklerle bölgenin efsane/destan, gelenek ve öğretilerini soyut bir biçimde yeniden canlandırıyor. Eseri, SANKO’nun enerji yatırımları ve sürdürülebilirlik vizyonuyla paralellik gösteriyor. Doğa ve insan arasındaki dengeyi yansıtan bu çalışma, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma uğraşını kavramsal olarak anlatıyor. Ayrıca eser unutulmakta olan geleneksel bir üretim biçimini yeniden sahneye taşıyarak Kilis’teki yorgan ustası Aziz Akkaya’nın iş birliğiyle gerçekleşmiştir.

Nergiz Yeşil, bio sanat çalışmalarıyla doğa ve sürdürülebilirliği bir araya getiriyor. SANKO’nun geri dönüştürülmüş elyafları kombucha mantarlarıyla dönüştürerek sergilediği eseri, hem ekolojik döngüye vurgu yapıyor hem de toplumsal fayda sağlama hedefine uyum sağlıyor. Deneysel olarak gözlemlenebilecek olan yeni türün gelişimi sergi boyunca izlenebilecek. Bu eser, yaşamaya ve gelişmeye devam eden SANKO'nun çevreye duyarlı yaklaşımını somut bir şekilde ortaya koyuyor.

Hakan Yılmaz, ilmek ve düğüm metaforlarıyla SANKO'nun tarihini dijital bir deneyim alanında sunuyor. Bu eser, her ilmeğin bir dönemi, her düğümün ise kritik bir başarıyı simgelediği uzun yolculuğu temsil ediyor. Yılmaz’ın çalışması, holdingin istikrarlı büyümesini ve sürdürülebilirlik odağını dijital bir hikâye ile izleyiciye aktarıyor.

Ayrıca, açılışa özel olarak Hakan Yılmaz tarafından hazırlanan mapping gösterisinde SANKO’nun 120 yıllık yolculuğunu anlatan hikâye, tarihi Han duvarlarında hayat buldu.

SANAYİ VE SANAT ÜRETİMİ ARASINDA YENİ BİR ÖNERME OLUŞTURUYOR

Baksı Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi Küratör Ayça Okay ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Bugün SANKO Holding’in 120 yıllık görkemli kurumsal yolculuğunu onurlandırmak üzere "Sahre" başlıklı sergimizi izleyiciye sunmak üzere buradayız. Projeye 7 ay gibi bir sürede hazırlandık. Bu değerleriyle samimi kadim şehre pek çok kez keşif ve araştırma gezileri düzenledik. Şunu söylemeliyim ki bu sergi köklü bir endüstri kuruluşu olan SANKO’nun altı değerli çağdaş sanatçıyla kurduğu güçlü iş birliğini tüm varlığıyla yansıtıyor. Ülkemizin daha iyi bir geleceğe sahip olması için 120 yıldır kaynak oluşturan ve bunu durmadan yorulmadan her gün sistematik biçimde yapan binlerce kişinin emeğinin tek çatı altında buluştuğu SANKO’nun yaratıcılığa açtığı alan; Sanayi ve sanat üretimi arasında yeni bir önerme oluşturuyor.

Leyla Emadi, Fırat Engin, Murat Germen, Jennifer İpekel, Nergiz Yeşil ve Hakan Yılmaz’ın yapıtlarının yer aldığı sergide, SANKO Holding’in gelişim serüveninde benimsediği gibi, geleneksel üretim yöntemlerinin ve düşünce biçimlerinin ötesine geçildi. Yaratıcı düşüncenin normlarını sarsan, alışılmışın dışında bir bakış açısına sahip sanatçılar, mevcut sistemleri ve süreçleri dönüştüren yenilikçi fikirlerini izleyiciyle buluşturuyor. Sanatçıların yıllara yayılan pratikleri, teknolojik üretimle birleşerek estetik ve işlevselliği bir araya getiren özgün yaratıcı ifadeler oluşturdu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

GLOBAL BİR BAŞARIYA DÖNÜŞÜMÜN HİKAYESİ

Büyük dede Sani Bey’in 1904 yılında el dokuma tezgâhlarıyla başlattığı üretim yolculuğu, bugün Anadolu’dan dünyaya uzanan güçlü bir şirket olarak devam ediyor. İkinci yüzyılında da emin adımlarla ilerleyen SANKO, beş kuşaktır sürdürdüğü üretim serüveniyle 120. yaşını kutluyor. Bugün, 11 farklı sektörde faaliyet gösteren şirketleriyle Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan Holding, 14 bin çalışanıyla dünya çapında ürün ve hizmet sunmaya devam ediyor.

Tekstil sektörü başta olmak üzere Türkiye ve küresel arenada pek çok alanda liderliğini sürdüren SANKO, Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji, çimento ve ambalaj üreticileri arasında yer alıyor. Farklı sanayi alanlarında teknolojiye yaptığı yatırımlarla sektöre öncülük eden Holding, tekstilden enerjiye, inşaattan ambalaja kadar geniş bir yelpazede yenilikçi projelere imza atıyor. Ülke ekonomisine ve toplumuna katkı sağlamayı sürdüren SANKO, gelecekte de aynı ilkeyle yatırımlarını artırmayı hedefliyor.

KATILIMCILAR

Tarihi Pürsefa Hanı’nda gerçekleştirilen sergi açılışına; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakan Aslansoy, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Konukoğlu, Yiğitcan Konukoğlu, Alperen Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdulkadir Koçer, SANKO Holding Mali Koordinatörleri Tekin Alpay ve İhsan Akyol, Holding Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Koordinatörü Arif Özefe, davetliler ve sanatseverler katıldı.

Sergi, 9 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.