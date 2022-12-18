Zeybek: "Türklüğün atalarını anlatmak üzere yola çıktık”

Ata Derneği tarafından “Atatürk’ü Doğru Anlamak” başlıklı bir söyleşi düzenlendi.

Atakum Belediyesi Düğün Salonu’nda yapılan programa eski Kültür Bakanı ve ATA Derneği Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve ATA Derneği Genel Başkan Yardımcısı Feyzullah Budak ve eski Samsun Milletvekili ve ATA Derneği Örgütlenme Eş Başkanı Vedat Çınaroğlu konuşmacı olarak katıldı.

“Türklüğün atalarını anlatmak üzere yola çıktık”

Bu derneği Atatürk’ün topluma yanlış ve eksik tanıtıldığı düşüncesi ile kurduklarını belirten Namık Kemal Zeybek, “Bu derneği niye kurduk? Böyle bir derneğe ne gerek var? Bu toplum Atatürk’ü bilmiyor. Ben bunu gördüm. Bu topluma Atatürk doğru ve yeteri kadar anlatılmamış. Bunu gördüm. Arkadaşlarımızla birlikte bu eksikliği gidermek ve Atatürk’ü olabildiğince anladığımız kadar anlatmak üzere bu derneği kurduk. Bununla birlikte dedik ki Oğuz Kağan’dan Atatürk’e, Türklüğün atalarını anlatmak üzere yola çıktık” dedi.

"Türk milletinin bunları bilmesi lazım”

Feyzullah Budak ise konuşmasında, “2001 yılında hayırlı bir vatan evladı Recep Cengiz geldi ve Anıtkabir komutanı oldu. Çok iyi bir proje getirdi. Türk milleti adına ben ona minnettarlık duyuyorum. Bu proje içerisinde 20 kişilik bir bilim komisyonu kurdu. Önce bu bilim komisyonundaki grafik, yazım uzmanları Atatürk’ün kütüphanesinde, Çankaya Köşkü başta olmak üzere çok az sayıda, 18 civarında kitap İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde, Süleymaniye Kütüphanesi’nde ve eski Meclis Kütüphanesi’nden geldi. Gerisinin tamamı Çankaya Köşkü’nden çıkan kitaplardan, üzerinde Atatürk’ün el yazması notları olan kitaplar ayıklandı. Yani hangi kitapta Atatürk not yazmış, işaret koymuş çizmişse bilim adamları hepsini bulup tespit etmiş. 3 bin 997 kitap ve tam 2 milyon sayfa yazarak, kendi görüşlerinin altını çizerek okumuş. Tüm Türk milletinin bunları bilmesi lazım” diye konuştu.

“Mondros Antlaşması’nı fark edip 1918 yılında Kurtuluş Savaşı’nı tasarladı”

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın kötü sonuçlar getireceğini fark ettikten sonra 1918’de Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı tasarlamaya başladığını söyleyen Vedat Çınaroğlu da "Mudanya Mütarekesi imzalandıktan sonra o yapılan ateşkes antlaşmasını hepimiz biliyoruz; ’Ordu silahları bırakacak, cephanesi elinden alınacak.’ Bu sırada Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Ordular Grup Komutanı olarak Suriye cephesinde görev yapmaktadır. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın bu ağır şartlarını görünce o zamanki Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’la derhal iletişime geçer ve birliklerin elindeki silah ve cephanenin olabildiğince süratle jandarma birliklerine verilmesini, eğer olamıyorsa Anadolu’nun içlerinde güvenilir yerlere depolanmasını istemiştir. Çünkü Mondros Ateşkes Antlaşması’nda jandarma birliklerinin ve polis teşkilatının silahlarının alınması gibi bir ağır madde yoktu. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa o Mondros Ateşkes Antlaşması’nın getireceği ağır koşulları önceden seziyor ve mutlaka bir askeri çarpışmanın olabileceğini düşünerek 1918 yılında Kurtuluş Savaşı’nın tasarımlarını yapmaya başlıyor” şeklinde konuştu.

Söyleşi konuşmaların ardından sona erdi.