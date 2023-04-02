Zeren: “TOGG almaya hak kazandığımız için mutlu ve gururluyuz”

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’u satın almak için başvuruda bulunan Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve iş insanı Şevket Zeren, yerli otomobil almaya hak kazanan 15 bin 145 numaralı kişi oldu. Zeren, mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Türkiye’nin Yerli ve milli otomobili TOGG’u satın almak için 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişiden 20 bini çekilen kura sonucu belirlendi. Çarşamba’da da TOGG’un C-SUV T10X’i almak için başvuruda bulunan Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve iş insanı Şevket Zeren, Türkiye’deki yerli otomobil almaya hak kazanan 15.145 numaralı kişi oldu. Yerli otomobili teslim almak için beklediğini ifade eden Zeren, Çarşamba’nın ilk TOGG’nun talihlileri arasında yer almanın mutluluğunu yaşadığını paylaştı.

“Çarşambalı vatandaşlarımız ile buluşturacağız”

Gurur ve mutluluğu bir arada yaşadığını ifade eden Başkan Yardımcısı Zeren, “Mutluyum, yerli otomobilimizin bizlere çıkması gurur verici bir durum. Heyecanlıyız, yerli ve milli otomobilimizi Çarşambamıza getireceğiz. TOGG’un üretim sürecinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde milli aracımızın üretim aşamalarına vakıf olduk. Yerli otomobil kararının alındığı ilk günden itibaren borsa Meclis üyelerimiz ile bu büyük adımı destekledik. TOGG, bizler için büyük bir gururu ifade ediyor, ön siparişler açıldığında aracı almak için başvurduk ve ‘inşallah çıkar’ dedik. Otomobilin çıktığı talihliler arasında yer aldım. Başvuruda bulunduğumuzda Başkanımız Kazım Yılmaz Bey ve borsa meclis üyelerimiz ile istişare ederek aracın bizlere çıkması halinde borsa hizmet binamız önünde üç gün boyunca milli otomobilimizi vatandaşlarımız ile buluşturacağımızın kararını aldık. Türkiye’nin birçok yerinde vatandaşlarımızın coşkuyla karşıladığı milli otomobilimizin bizlere yaşattığı gurur bambaşkadır, Dünya ve Türkiye otomobil pazarında büyük başarılara imza atacağından kuşkumuz yok, milletimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.