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Zabıtaya fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi semineri

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde zabıtaya fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi seminer düzenlendi.

SAMSUN 26.12.2021, 14:05
Zabıtaya fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi semineri

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde zabıtaya fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi seminer düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde 17 ilçe zabıta müdürlüklerinden davet edilen zabıta personeli için seminer düzenlendi. Katılımcılara 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında yapılan fiyat etiketi, satıştan kaçınma, fahiş fiyat ve stokçuluk konularıyla ilgili yapılacak olan denetimlerin daha etkin ve verimli yapılması için dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verildi.

Bu kapsamda Samsun il genelinde 1284 adet işyerinin denetimi yapıldığı, 80 adet işyeri hakkında eksiklikleri tespit edildiğinden 6502 sayılı kanun gereği işlem yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Ticaret Bakanlığı’na bildirildiği ifade edildi. Denetimler kapsamında 7 bin 269 adet ürünün fiyat etiketi kontrolü yapıldığı belirtildi. Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde haksız ticari uygulamaların önüne geçmek için Büyükşehir ve İlçe Zabıtaları ile tüketicinin korunmasına yönelik olan denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

Yakakent’te konforlu yol sevinci

Öte yandan Samsun’un Yakakent ilçesi Kürüz, Kayalı, Kuzören ve Mutaflı mahallelerini birbirlerine bağlayan 12 km uzunluğundaki grup yolunun genişletme, menfez, tahkimat ve B tipi sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. Yatırımla çamur ve tozdan kurtulan mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

İlçelerdeki yol ve su problemlerini çözüme kavuşturan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yakakent ilçesinde de yatırımlarını sürdürüyor. Yakakent ilçesinin en uzak mahallelerinden Kürüz, Kayalı, Kuzören ve Mutaflı grup yolundaki yol yapım çalışmaları tamamlandı. Çamur ve tozdan dolayı mahalle sakinlerine büyük sıkıntı yaşatan yolun genişliğini 7 metreye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, geçen yılki A tipi sathi kaplama çalışmasına ilaveten bu yıl da B tipi sathi kaplama çalışması yaptı. Su geçişleri içinde menfezler yerleştirildi. Yapımı tamamlanan yolla ilgili değerlendirmede bulunan mahalle halkı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür etti. Yolla ilgili sıkıntılarının çözüldüğünü ifade eden Mutaflı Mahallesi Muhtarı Zehni Yılmaz, “Yollarımızda önceden çok sıkıntımız vardı. Çamurdan gidemiyorduk. Araçlarımızı traktörler çekiyordu. Mustafa Demir başkanımız, bizi çamurdan kurtardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah yüz bin kere razı olsun” dedi.

Fen işleri ve SASKİ ekiplerinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti diye getiren Kürüz Mahallesi Muhtarı Şenol Acar ise, “Yollarımız çok bozuk ve çamurdu. Mustafa Demir başkanımız sağ olsun çalıştı. Yol ve su konusunda çok yardımcı oldu. Bizleri çamur ve tozdan kurtardı. Ona minnet borcumuz var. Çalışkan bir başkanımız. Gece de arasak gündüz de arasak arayalım hep cevap vermiştir. Müsait değilse bile sonradan aramıştır. Bu konuda çok duyarlı ve Samsun için hizmete kendisini adamış bir başkanımız. Gece aradığımda hemen ilgilileri arayıp 1 hafta içinde su sorununu çözdü. SASKİ Genel Müdürümüz de iki kez geldi. İyi bir ekip kurmuş. Biz memnunuz” diye konuştu.

Kayalı Mahalle Muhtarı Satılmış Akyüz ise şunları söyledi:

“Öncesinde yolumuz toz dumandı. Başkanımız Mustafa Demir yollarımızı isteğimize göre yapıp güzelleştirdi” ifadelerini kullandı. Kuzören Mahalle Muhtarı Kadir Çağlar ise “Geçen seneye kadar kışın çamur, yazın da tozdan gözlerimizi açamazdık. Büyükşehir Belediye başkanımız ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum.”

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