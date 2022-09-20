Zabıtalardan şafak vakti fırın denetimi

Samsun’da şafak vakti fırın denetimine çıkan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1 fırına yasal işlem uygularken, gramajı eksik olan 50 ekmeğe de el koydu.

Belirli aralıklarla kent merkezindeki fırınlarda denetimlerini sürdüren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarında ilçede hizmet veren ekmek fırınlarında genel hijyen denetimi, üretimde kullanılan hammaddelerin uygunluğu ve ekmek gramajlarını kontrol etti. 30 fırının denetlendiği denetimlerde eksik gramajdan dolayı 1 fırına yasal işlem uygulanıp, düşük gramajlı olan 50 adet ekmeğe el konuldu.

Fırınlarda özellikle çalışanların el ve kıyafet temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontrolleri tepeden tırnağa yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunup, kurallara uyan işletmelere de teşekkür etti. İşletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi konularda kontrollerini periyodik olarak yürüten ekipler denetimlerine denk gelen vatandaşlar ise sağlıklı ve hijyenik ekmeğin sofralara gelmesinde denetimlerini sürdüren zabıta ekiplerine teşekkür ettiler.

Başkan Demirtaş: “Halkımızın sağlığı tek önceliğimiz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şehrimizde ekmek ve unlu mamullerinin imalatını yapan tüm işletmelerin hijyen, ekmek gramajı ve işyeri ruhsatları periyodik olarak denetliyoruz. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Sofralarımızın vazgeçilmezi ekmeğe yönelik bu denetlemeler daha sıklıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın güvenle ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir” dedi.