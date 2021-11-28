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Zabıta denetimlerinde tablet bilgisayar dönemi başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri denetim ve kontrol çalışmalarında Türkiye’de ilk kez yazılımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca hazırlanan özel program üzerinden tablet bilgisayar dönemini başlattı.

SAMSUN 28.11.2021, 16:34
Zabıta denetimlerinde tablet bilgisayar dönemi başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri denetim ve kontrol çalışmalarında Türkiye’de ilk kez yazılımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca hazırlanan özel program üzerinden tablet bilgisayar dönemini başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, başlattıkları yeni uygulama ile yaptıkları kontrol ve denetimlerde artık tablet bilgisayar kullanmaya başladı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yazılımla tablet bilgisayarları kullanan ekipler bütün işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştiriyor. Türkiye’de ilk defa bir belediyenin zabıtalar için kendi hazırladığı özel yazılımı kullandığı belirtildi. Yapılan çalışma ile kağıt kullanımında tasarruf elde edilirken, ayrıca işlemlerin daha hızla yapılması, zamanın verimli kullanılması, denetimlerin kayıt altına alınması ile veri bankası oluşturulması da sağlandı.

‘Daha verimli hale geldi’

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, zabıta ekiplerinin teknolojik gelişime paralel olarak çalışmalarında tablet bilgisayarları kullanmalarının çok önemli bir dönüşüm çalışması olduğunu belirterek, “Tüm ekiplerimizin yaptıkları çalışmalarda zamanı verimli kullanmaları çok önemli. Zabıtamızda sahada yaptıkları denetim ve kontrol çalışmalarında evrak kullanıyor ardından bilgileri bilgisayarlarda kayıt altına alıyordu. Biz yaptığımız çalışma ile tablet bilgisayarları temin edip ekiplerimizin sahada dijital ortamda çalışmalarını kayıt altına almalarını sağladık. Bu hem zamanı daha verimli kullanmalarını, hem işlemlerin daha hızlı yapılmasını hem de kullanılan kağıttan tasarruf sağlanmasını sağladı. Özellikle tablet bilgisayarlarda belediyemiz tarafından üretilen kendi yazılımımız kullanılıyor. Özel hazırlanan programda zabıta işlemlerini yapıyor. Bu bizim teknolojik anlamda da ne kadar güçlü bir alt yapıya sahip olduğumuzun göstergesidir” diye konuştu.

Zabıta için özel program hazırlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Özel Güvenlik ve Koordinasyon Şube Müdürü Cemil Köksal, ekiplerin tablet bilgisayarları kullanmasının önemli bir dijital dönüşüm olduğunu belirterek, “Daha önce denetimlerde kağıt kullanarak yaptığımız bu işlemleri artık yeni aldığımız tablet bilgisayarlarla ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Mobil Zabıta Saha Denetim Uygulaması’ ile gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu programı kullanarak yapılan denetimlerin kayıt altına alınarak daha sonraki işlemlerde bize bir ışık tutması ve çalışmanın daha verimli hale gelmesini sağlamak. Hem Türkiye’de hem de belediyemizde ilk kez dijital anlamda zabıtaya özel bir yazılımı kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

“İşlerimiz daha da kolaylaştı”

Zabıta Memuru Muhammet Altay ise, tablet kullanımının yaptıkları işlemlerde kendilerine hız kazandırdığını söyleyerek, “Gelen şikayet ve talepleri değerlendirme aşamasında daha önce kırtasiye ürünlerimizi kullanıyorduk. Veri tabanı altında toplamak için tekrar dairemizde bilgisayarda kayıt oluşturuyorduk. Bu aslında zaman ve israf açısından bir külfetti. Şimdi işimiz kolaylaştı. Bu tablet sayesinde yanımızda evrak olmasa bile bütün işlemleri yapıp verilere ulaşabiliyoruz. Bize büyük bir kolaylık sağladı” ifadelerini kullandı.

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