Yürekleri ısıtan yardım

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu’nda okuyan 50 öğrenciye mont ve bot yardımında bulundu.

Samsun’da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği üyeleri devam eden soğuk havalara rağmen insanların yüreğine dokunarak, hayatlarına anlam katmaya devam ediyor. Şehir içi, şehir dışı ve uluslararası yaptıkları birçok sosyal sorumluluk projesiyle adlarından söz ettiren dernek üyeleri, devam eden soğuk havalarla birlikte Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu’nda eğitim gören 50 öğrencinin mont, bot ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı.

Binlerce yardım yerine ulaştı

Sosyal sorumluluk projeleri ile birçok ilke imza atarak binlerce kişiye ulaşıldığını ifade eden Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, "Dernek olarak daha önce yaptığımız birçok projede, ihtiyaç sahibi binlerce kişiye ve öğrenciye yardımda bulunduk. Derneğimiz gerek üyelerimiz gerekse de gönüllülerimizle ihtiyaç sahibi ailelerin soba, yakacak, gıda, öğrencilerimizin bot, mont ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapıyor. Malum soğuk havanın etkileri devam ederken, üyelerimizle birlikte Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu’nda okuyan 50 öğrencimizin ihtiyaçlarını giderdik. Onların yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mutluluk. Hayatlarına bir nebze anlam katabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Yapılan anlamlı katkılar için öğrencileri adında teşekkür eden Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ramazan Öztoprak, öğrenciler tarafından yapılan tabloyu Dernek Başkanı Murat Değirmenci ve yönetim kurulu üyelerine hediye etti.