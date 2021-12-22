banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 TL oldu
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 TL oldu
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi

“Yunus Emre” Çarşamba’da anılacak

Çarşamba Belediyesi “Aşkın Aldı Benden Beni” adlı tiyatro oyunuyla Yunus Emre’yi anacak. Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezinde gerçekleşecek program, iki oturum şeklinde, 28 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek.

SAMSUN 22.12.2021, 16:06
“Yunus Emre” Çarşamba’da anılacak

Çarşamba Belediyesi “Aşkın Aldı Benden Beni” adlı tiyatro oyunuyla Yunus Emre’yi anacak. Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezinde gerçekleşecek program, iki oturum şeklinde, 28 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek.

Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yıl dönümü olması vesilesiyle Çarşamba Belediyesi tarafından, Cemil Şensoy Kültür Merkezinde “Yunus Emre’yi Anma Programı” yapılacak. İki oturum şeklinde gerçekleşecek olan programda “Aşkın Aldı Benden Beni” tiyatro oyunu seyirciyle buluşacak.

2021 yılının, “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi sebebiyle düzenlenen program 28 Aralık Salı günü ücretsiz olarak gerçekleşecek. Programın ilk oturumu saat 11.00’de öğrencilere, saat 19.00’da yetişkinlere yönelik olarak gerçekleştirilecek.

“Yunus Emre’yi anıyoruz”

“Yunus Emre’yi Anma Programı”na dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Anadolu’da yetişmiş şairlerimiz ve mutasavvıflarımızın öncülerinden olan Yunus Emre, fikirleri ve şiirleriyle müstesna bir yere sahip olmuştur. Yunus Emre, kültürel tarihimizin büyük bir mirasıdır, onun şiirlerine, onun bize kattıklarına sahip çıkmak bizim görevimizdir. Yaşadığı dönemde Anadolu’yu bir irfan yuvasına dönüştüren Yunus Emre, fikirleriyle tüm dünyaya sevgi aşılamıştır. Onun sözleri sevgiye, barışa, hoşgörüye çağırır. Kendi deyişiyle, ‘gönüller yapmaya’ gelmiştir o dünyaya. Anadolu coğrafyasını aşarak evrenseli yakalamış, her dönemde her devirde önemli bir yere sahip olmuştur. Biz de Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı olması hasebiyle ‘Yunus Emre’yi Anma Programı’ düzenliyoruz. Programımız iki oturumdan oluşacak ve katılan herkese Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler kitabını hediye edeceğiz. Gençlerimizi, öğrencilerimizi, büyüklerimizi Yunus Emre’nin fikirleri, şiirleriyle buluşturmuş olacağız. Çarşamba’mızda bu tarz faaliyetlere öncelik vermeye devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 28 Aralık Salı akşamı, Cemil Şensoy Kültür Merkezimizde saat 19.00’da gerçekleşecek programımıza bekleriz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 18 32
4. Adana Demirspor 18 29
5. Hatayspor 17 29
6. Fenerbahçe 17 28
7. Alanyaspor 17 27
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 18 24
12. Giresunspor 18 22
13. Antalyaspor 18 22
14. Gaziantep FK 17 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 18 24
11. Espanyol 18 23
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8