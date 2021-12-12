"Yunus Emre" balesi Samsun’da sahnelendi

"Yunus Emre" balesinin dünya prömiyeri, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde yapıldı.

2021 yılı Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı olması nedeniyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmış, 30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile de Cumhurbaşkanlığı tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmişti. Samsun Devlet Opera ve Balesi, Yunus Emre’yi şiirlerindeki insan ve doğa sevgisini, barış ve hoşgörü kavramlarına olan derin yaklaşımını dünya sahnelerinde anlatmak adına bale sanatçısı ve başkoreograf Görkem Cengiz tarafından hayata geçirilen “Yunus Emre” balesinin dünya prömiyerini yaptı. Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’yi dünya sahnelerine taşıyan 2 perdelik Yunus Emre balesinin librettosu ve rejisi Görkem Cengiz’e ait, eserin koreografları ise M. Kürşat Kılıç, Zeynep Bengier ve Görkem Cengiz. Türk Sanat Müziği’nden ve sanatçı Erhan Yılmaz’ın eserlerinden özel olarak seçilen müzikler Yunus Emre balesi için Mehmet Yetimoğlu ve Görkem Cengiz tarafından düzenlendi. Dekor ve kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk tarafından yapılan eserin sahne ışıklarını Erdem Kuzaytepe yaptı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi koro sanatçılarının ve Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçılarının sahnelediği eserde, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu orkestra sanatçıları yer aldı. Küresel salgın kuralları gözetilerek gerçekleşen dünya prömiyeri seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, dakikalarca ayakta alkışlandı. 13 Aralık ve 23 Aralık tarihlerinde tekrar sahnelenmesi planlanan Yunus Emre balesinin biletleri, biletinial internet sitesinden ve Samsun Devlet Opera ve Balesi gişesinden alınabiliyor.