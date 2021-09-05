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Yolları yapıldı, yüzler güldü

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tüm mahallelerinde yol ve içme suyu sorunlarını tek tek çözüyor.

SAMSUN 05.09.2021, 17:13
Yolları yapıldı, yüzler güldü

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tüm mahallelerinde yol ve içme suyu sorunlarını tek tek çözüyor.

Coğrafi özelikleri ve zemin yapılarına göre mahalleler beton, sathi kaplama ve asfalt yollara kavuşturuluyor. Dar olan yolların genişlikleri 7 metreye çıkarılarak otoban konforuna getiriliyor.

Bu kapsamda Havza ilçesi Ersandık Mahallesi’nin yolları da Büyükşehir Belediyesi tarafından sathi kaplama yapılarak yenilendi. Ersandık Mahallesi Muhtarı Birol Şahin, "2 bin 100 metrelik grup yolumuz yıllarca atıl kalmıştı. Yolun zemini oldukça bozuktu. Geçen yıl A tipi yapıldı. Bu yıl da B tipi yapıldı. Yapılan bu çalışmalar ile yol sorunumuz ortadan kaldırıldı. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı tüm çalışmalar yüzümüzü güldürdü. Yolun yapımında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere tüm ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Mahallemizin büyük bir sorunu çözüldü" dedi.

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