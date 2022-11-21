Yolda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir esnaf, yolda bulduğu ve içerisinde para, kredi kartları ile ziynet eşyaları olan çantayı sahibine ulaşarak teslim etti.

Çarşamba’nın Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde esnaf olan Erdoğan Okurcan, akşam saatlerinde yolda yürürken park etmiş bir araç kenarında yerde çanta buldu. Dedektif gibi sahibini araştıran Okurcan, emin olduktan sonra çantayı aileye teslim etti.

“Para, kredi kartları ve değerli eşyalarla dolu çantanın sahibini araştırıp, buldu”

Akşam saatlerinde iş yerini kapayıp eve doğru giderken yolda yerde siyah ve dolgun bir çanta olduğunu fark ettiğini belirten Çarşambalı Esnaf Erdoğan Okurcan, “Önce baktım ve çantayı aldım. O an ilk aklımdan geçen şu oldu: ‘Kötü niyetli biri bunu bulmadan görmeme sevindim’. Hemen caddede bir arkadaşımı görüp onun yanına giderek çantayı onun yanında açtım ve sahibine ulaşabilmek için telefon aramaya başladım. Aynı anda arkadaşıma eğer sahiplerine erişemez isem polise giderim dedim. Telefon ararken, içinde nüfus cüzdanları, kredi kartları, ziynet eşyası ve nakit paralar ile ilaçlar vardı. Sahibine ulaşmak için girişimlerde bulunurken bir fotoğraf gördük ve arkadaş aileyi tanıdı. Onları telefonla aradık, yarım saat sonra geldiler, aileye çantayı teslim ettik ve çok mutlu oldum" dedi.

"Çok mutlu olduk”

Mahallede ekmek fırını işletmecisi olan çantanın sahibi ailenin babası Mustafa Taşdelen, “Çocuklarla birlikte araca bindiğimizde yolda trafik sıkışmaması için acele ettik. O arada eşimde olan çanta yola düşmüş. İyi niyetli bir esnaf arkadaşımız onu bulmuş ve bize ulaşmış. Çok mutlu olduk. Değerli eşyalar dışında çantada kimliklerimiz ve evraklarımız da vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.