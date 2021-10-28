Yolcu kapıyı açtı, motosikletli çarptı: 1 yaralı

Samsun’da durmak için kenara yanaşan dolmuşun sağından geçmeye çalışan elektrikli motosikletli, önde oturan yolcunun inmek için açtığı kapıya çarparak yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Kamancı’nın kullandığı 55 M 0361 plakalı dolmuş minibüs Eski Sanayi Sitesi’nin önünden geçerken sağ önde oturan yolcu inmek isteyince dolmuş kenara yanaştı. Arkada bulunan motosikletli, dolmuşun sağından geçmek isterken yolcunun onu fark etmeyerek inmek için kapıyı açmasıyla da kaza meydana geldi.

Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Enes S. yaralandı. Yaralı, 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kazayı anlatan dolmuş şoförü Osman Kamancı, “Trafik yoğundu. Işık da kırmızı yanıyordu. Yolcu inmek istedi. Önde sağda oturuyordu. Kapıyı açınca buradan bir gümbürtü koptu. Çocuk yere düştü. Benlik bir olay yok. Ben aracı kullanıyordum. Yolcu da indirmiyordum. Yolcu kendisi kapıyı açtı. Böyle oldu” dedi.

Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme gerçekleştirdi.