Yolcu araçlarında ‘pandemi’ denetimi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan araçlarda pandemi yapıldı.

Çarşamba ilçesinde, yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlar Çarşamba Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından denetlendi. Denetlemede yolcuların maske kullanımına ve sosyal mesafeye uyulduğuna yönelik kontroller yapıldı.

Çarşamba Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde HES Kodu uygulaması kontrolü yapılırken aynı zamanda kurallara uymayan yolculara ve fazla yolcu taşıyan, pandemi kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimler gün boyunca sürdü.