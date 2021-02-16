Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direği yıkıldı.

İlçe merkezine 6 kilometre mesafede bulunan Çandır Mahallesi yolunda şiddetli kar yağışı ve rüzgar nedeniyle elektrik direği yola yıkıldı. Yola yıkılan elektrik direği nedeniyle yol trafiğe kapandı. Çandır sakinleri bir an önce yolun trafiğe açılması için yetkililerden yardım bekliyor.