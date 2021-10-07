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Yoğun bakım hemşireliği eğitimi

Samsun’da özel bir hastanede yoğun bakım hemşireliği eğitimi düzenlendi.

SAMSUN 07.10.2021, 13:34
Yoğun bakım hemşireliği eğitimi

Samsun’da özel bir hastanede yoğun bakım hemşireliği eğitimi düzenlendi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı onaylı 3. Dönem Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Eğitim Programı eğitimleri başladı. 6 hafta sürecek olan eğitim programı açılışı Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Hamit Öztürk, Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Ahmet Dilek, Hasta Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yonca Kanber ve Program Sorumlusu Nebiye Çağlar tarafından gerçekleştirildi.

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