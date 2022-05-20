YKS seminerine yoğun ilgi

Canik Belediyesi’nin eğitim faaliyetleri kapsamında düzenlediği YKS semineri öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Canik Belediyesi, eğitim faaliyetleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere yönelik seminer programı düzenledi. Eğitimci Yazar Gökhan Müftüoğlu’nun sunumuyla gerçekleştirilen “Griden Beyaza” başlıklı seminere YKS’ye hazırlanan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde yapılan seminere Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Göstereceğiniz gayret, gelecekte önemli kapılar açacak”

Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, etkinliği öğrencilerin sınav heyecanına ortak olmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, “Geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Üniversite sınavlarına sayılı günlerin kaldığı bu heyecanlı süreçte sizlerin yanında bulunmak, azim ve kararlılığınıza ortak olmak amacıyla bu programı düzenledik. Motivasyonunuzu artırmak ve bir aylık süreyi en verimli şekilde kullanmanız adına sınav tarihine kadar göstereceğiniz gayrete ve performansa katkı sağlamayı hedefledik” dedi. Başkan Sandıkçı, “Bu kısa süre zarfında ortaya koyacağınız tüm çaba ve gayret geleceğinizle ilgili önemli değişikliklere kapı açarak hayatınızın her aşamasında erişeceğiniz statüye etkide bulunacaktır” ifadesini kullandı.

Grinin anlamı nedir?

Gençleri, hedefleri olan ve bu hedeflerine ulaşma gayretlerine göre siyah, beyaz ve gri olmak üzere üç kategoriye ayıran Eğitim Koçu Gökhan Müftüoğlu, amaçlarının gride kalarak bocalayan öğrencileri Beyaz’a geçirerek başarıya ulaştırmak olduğunu söyledi. Seminerin adının bu yüzden “Griden Beyaza” olduğunu ifade eden Gökhan Müftüoğlu, “Öğrenim gören öğrencilerimiz arasında idealleri ve hayalleri olan, gıpta ile baktığımız yüzde 10’luk bir ‘beyaz’ kesim var. Yüzde 10’luk oranda ise etrafına karşı zararlı, gamsız ‘siyah’ bir kesim var. Ortada ise yüzde 80’lik kocaman bir ‘gri’ kesim var. Bunlar hedeflerinden kolayca vaz geçen, sürekli siyahla beyaz arasında gelip giden bir kesim. İşte bizler, kolayca pes edip siyah ve beyaz arasında bocalayıp duran bu ‘gri’ kesimi kurtarmanın peşindeyiz” diye konuştu.

“Griden Beyaza” başlıklı seminere katılan öğrenciler programın sonunda Eğitimci Yazar Gökhan Müftüoğlu’na kitap imzalattı.