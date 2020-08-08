Yıldız’dan Vali Dağlı’ya ‘Pandemi Sürecinde Eğitim ve Öğretmenler’ raporu

Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube yönetimi, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak ‘Pandemi Sürecinde Eğitim ve Öğretmenler’ anket sonuç raporunu takdim etti.

Ziyaret hakkında açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, “Samsun Valimiz Sayın Dr. Zülkif Dağlı’yı şube yönetim kurulumuz ile birlikte makamında ziyaret ettik. Pandemi döneminde yaptığımız sendikal çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Şube olarak hazırlamış olduğumuz ‘Pandemi Sürecinde Eğitim ve Öğretmenler’ anket sonuç raporunu kendilerine takdim ettik. Samsun ilimizde yeni göreve başlayan valimizin eğitim çalışmalarına gösterdiği hassasiyeti hissettik. Sayın Valimize ilgilerinden dolayı şükranlarımızı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyarette şube yönetiminden Ömer Yasan, Hamza Sofuoğu, Ayhan Arslanbay ve Ali Kıroğlu da hazır bulundu