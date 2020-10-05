banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme!
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme!
AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
Giresun fındıktan sonra çay üretiminde de iddialı
Giresun fındıktan sonra çay üretiminde de iddialı
Kasımpaşa 1-0 Galatasaray
Kasımpaşa 1-0 Galatasaray

Yeşilyurt MYO’dan sanayi işçilerine eğitim

SAMSUN’DA YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEK OKULU PANDEMİ ’YE RAĞMEN YÜZ YÜZE EĞİTİMİ AKSATMADI

SAMSUN 05.10.2020, 08:47
2
Yeşilyurt MYO’dan sanayi işçilerine eğitim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yükseokulu(MYO) sanayi kuruluşlarından gelen talep üzerine işçilere yüz yüze eğitim veriyor.

Samsun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde bulunan okulda sanayi kuruluşlarından gelen işçilere kalıp içi kontrol eğitimi veriliyor. Temmuz ayında başlayan eğitimlerde işçiler 600 saatlik bir eğitim sürecinden geçiyor. 600 saatlik eğitim sonunda istihdamları sağlanarak sanayinin en büyük ihtiyacı olan kalifiye eleman ihtiyacı karşılanıyor.

Şu ana kadar 40 kişi bu eğitimi tamamlayarak sanayi kuruluşlarına yerleştirildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:58
İkindi 16:11
Akşam 18:47
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2