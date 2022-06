Yeşilırmak’a kanalizasyon akmayacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba ilçesinde yapımı devam eden ’İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin yüzde 80’i tamamlandı.

17 ilçede içme suyu ve atık su arıtma tesisi çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi’nde İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşa ediyor. 9 milyon 855 euro bedelli tesiste fiziki gerçekleşme yüzde 80’e ulaştı. Tesiste ayrıca, kolektör inşaatının yüzde 88’i ve arıtma tesis inşaatının yüzde 99’u tamamlandı.

Daha sağlıklı yarınlar için

Yapılan tüm yatırımlarla Samsun’u her alanda örnek gösterilen şehir konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çevre yatırımlarıyla şehri daha sağlıklı yarınlara taşıdıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin SASKİ kanalıyla gerçekleştirdiği atık su arıtma tesisi yatırımlarının bu konuda atılan dev adımlardan biri olduğunu kaydeden Başkan Demir, "Tüm hedefimiz kentimizde atık su sorununu tamamen bitirip gelecek kuşaklara sorunsuz temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak. Bu amaçla her alanda sürdürülebilir bir kentsel gelişimi esas alıyor ve bu bilinçle çalışıyoruz. Daha yeşil ve daha temiz bir Samsun için kent genelinde planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Samsun’u yaşanılmasından mutluluk duyulan, sağlıklı geleceğe taşıyoruz. Yaptığımız her yatırım doğanın ve çevrenin korunması içindir” dedi.

Avrupa standartlarında arıtma

Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin de bunlardan yalnızca biri olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Demir, Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan, ultraviyole dezenfeksiyon sistemine sahip tesisin ‘teknolojinin ulaşmış olduğu en son gelişmeler bağlamında’ inşa edildiğini vurgulayarak, “Yüzde 86’sı AB hibesiyle finanse edilen tesis ilçenin tamamının atık sularını Avrupa standartlarında arıtacak. İnşaat çalışmalarının yüzde 80’i bitti. Tamamlandığında tesiste günlük 15 bin 500 metreküp su arıtılabilecek. Çevreye zararsız hale getirildikten sonra Yeşilırmak’a deşarj edilecek” ifadelerini kullandı.

Çobanlı Deresi’ne SASKİ önlemi

Öte yandan, SASKİ tarafından Atakum ilçesine bağlı Çobanlı Deresi’nde deniz çıkışında kum birikmesini önlemek ve dere ağzındaki su akışını canlı tutmak için 30 metre uzunluğunda taş tahkimat çalışması da yapıyor. SASKİ ekipleri bu çerçevede Çobanlı Deresi’ndeki setini güçlendiriyor. Yaklaşık 4 ton ağırlığına kadar olan taşlarla zemini güçlendiren ekipler, daha sora dalgayı kıracak platform inşa ediyor. Çalışmanın bu hafta içinde bitirilmesi planlanıyor.

Bölgeye 30 metre uzunluğunda taş tahkimatı yaptıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dere ağzındaki su akışını canlı tutmak ve taşkın risklerine karşı ciddi önlemler alıyor ve bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.