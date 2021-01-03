Son Dakika
Yeşilırmak Nehrinde sular çekildi
Samsun’un Çarşamba ilçesini iki yakaya bölen Yeşilırmak Nehri’nin su seviyesinin azalmış olması görenleri ürküttü.
SAMSUN 03.01.2021, 19:11
7
Samsun’un Çarşamba ilçesini iki yakaya bölen Yeşilırmak Nehri’nin su seviyesinin azalmış olması görenleri ürküttü.Ülke genelinde ve Çarşamba çevresinde de uzun süredir yağışın olmaması, havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle nehirdeki su seviyesinde düşüş yaşandı. Kış mevsiminin içerisinde bulunulan bu aylarda havanın geçen seneye oranla sıcak olmasından dolayı suların çekilmesi vatandaşları ürkütürken, suyun yakın zamanda normal seviyeye ulaşması bekleniyor.
11°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Gaziantep FK
|15
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. İstanbulspor
|16
|31
|5. Tuzlaspor
|17
|30
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|16
|16
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|15
|12
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Sevilla
|15
|27
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Cádiz
|16
|19
|12. Levante
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|17
|18
|14. Real Valladolid
|17
|18
|15. Getafe
|16
|17
|16. Eibar
|16
|16
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü