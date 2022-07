YEDAŞ, Yalın 6 Sigma kapsamındaki projelerini başarıyla tamamladı; yeşil kuşak ve sarı kuşak sahipleri ödüllerini aldı.

Operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için etkili istatistik araçların kullanıldığı bir yönetim stratejisi olan Yalın 6 Sigma’nın ikinci dalgası kapanış toplantısı ile noktalandı. Tüm gün düzenlenen programda projeler anlatıldı, yol haritaları belirlendi, iyileştirme çalışmaları planlandı. Toplantının sonunda 6 proje sahibi ve şampiyon, 8 yeşil kuşak, 41 sarı kuşak ödüllerini aldı.

“Mükemmellik arayışı bitmeyen bir yolculuk”

6 Sigma kapanış töreninde konuşma yapan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Değerlerimize sahip çıkarak iş yapmamızın altında yatan ana amaç, kurumumuzla ilgili her alanda mükemmelliğe ulaşma arzumuzdur. Bu mükemmellik arayışı bizim için bir sonuç değil, bitmeyen bir yolculuktur. Çünkü her zaman daha iyisini yapmanın mümkün olduğunu biliyoruz. Yalın 6 Sigma da bu uzun yolculukta bize yol gösteren çok önemli bir yöntem. Ancak unutmamalıyız ki, sistemleri kullanan ve fark oluşturan her zaman insanın kendisidir. Başarı için gereken ekip çalışması, her birimizin işini çok iyi yapması ile mümkündür. Projelerin verimli sonuçlanmasından ve kurumumuza katma değer sağlamasından büyük mutluluk duyuyorum. Tüm arkadaşlarımın gözlerinde bu sürece olan inancını gördüm. Şirketimize çok önemli katkıda bulunduklarını, tüm bu çalışmaların şirket kültürü olarak benimsenmesi adına adımlar atıldığını düşünüyorum. Bu adımların sürdürülebilir olacağına gönülden inanıyorum. Başarılarımızın bizleri birlik ve beraberlik içerisinde en ileriye taşıması için detayı ve bütünü, bugünü ve geleceği, yöntemi ve insanı birlikte değerlendirerek, doğru rotayı belirleyeceğimize inanıyorum. Tüm çalışanlara teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.