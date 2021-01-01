Yeni yıla da anlam kattılar
Samsun’da binlerce kişinin yüzünü güldüren Hayata Anlam Katanlar Derneği, yeni yılın ilk saatlerinde sağlıkçılar ve emniyet personellerine ikramlarda bulunarak, yeni yıla da anlam kattı.
Samsun’da binlerce kişinin yüzünü güldüren Hayata Anlam Katanlar Derneği, yeni yılın ilk saatlerinde sağlıkçılar ve emniyet personellerine ikramlarda bulunarak, yeni yıla da anlam kattı.
Samsun’da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği, korona tedbirleri kapsamında gece gündüz demeden canlarını hiçe sayarak görevlerini sürdüren sağlıkçılar ve emniyet mensuplarını unutmadı. Yeni yıla saatler kala dernek üyeleri ve gönüllüler tarafından hazırlanan ikramlıklar, yeni yıla çalışarak giren personellere ulaştırıldı.
2020 yılını onlar omuzladı
Hiçbir ayrım yapmadan tüm insanların hayatlarına anlam katmaya çalıştıklarını dile getiren Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, "2020 yılı korona virüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorlu geçti. Bu süreçte en çok yükü sağlık çalışanlarımız ve emniyet personellerimiz çekti. Biz de 2021 yılına girerken onları yalnız bırakmayalım istedik. Üyelerimiz ve gönüllülerimizin hazırladığı ikramlıkları hijyen kurallarına azami dikkat ederek, kendilerine takdim ettik. Yüzlerinde bir nebze olsun gülümseme oluşturabildikse ne mutlu bize. Virüs nedeniyle işini kaybeden ekonomik olarak sıkıntıya giren ailelere elimizden geldiğince yardım etmeye de devam ediyoruz. Çalışmalarımıza maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür diyorum" dedi.
Sokak hayvanları da unutulmadı4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını da unutmayan dernek üyeleri, kentin muhtelif alanlarına can dostlarımız için mama bıraktı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Newcastle
|15
|19
|15. Crystal Palace
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|14
|35
|2. Real Madrid
|16
|33
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|16
|23
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Levante
|15
|18
|12. Athletic Bilbao
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Getafe
|15
|17
|15. Elche
|14
|16
|16. Eibar
|16
|16
|17. Valencia
|16
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12