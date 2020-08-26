Yeni Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin yer teslimi yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve 13 Ağustos 2020 tarihinde yapım sözleşmesi imzalanan Yeni Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin yer teslimi Sağlık Bakanlığı İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve inşaatı yapacak yüklenici firma yetkililerinin incelemeleri sonucunda yapıldı.

Yeni bina ve inşa süreci hakkında bilgi Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Hızla büyüyen ve gelişen Bafra ilçemizde yeni hizmete giren Bafra Devlet Hastanemizden sonra, ikinci önemli sağlık yatırımımızın ilk adımını bugün attık. Hastane yöneticilerimiz, Sağlık Bakanlığı ve firma yetkililerinin katılımıyla yapılan yerinde değerlendirme sonucunda, Yeni Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizin inşa edileceği arazinin yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştirdik" dedi.

Eski diş sağlığı merkezimiz şehir içinde kısıtlı bir alanda, günümüz koşullarına göre yetersiz bir fiziki alanda hizmet veriyordu. Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda binaya yeni diş ünitleri ve otopark bölümü eklemek istesek de binanın fiziki alan yetersizliği nedeniyle bunları istediğimiz düzeyde gerçekleştiremiyorduk. Yeni yapılacak binayla tüm bu sorunlara kökten çözüm bulmuş olacağız. Eski Bafra Devlet Hastanesi arazisinde yapılacak, 5 katlı ve yaklaşık 10 bin metre kare kapalı alanda hizmet verecek yeni Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde, eski merkezde 26 olan diş üniti sayısı 50’ye çıkacak; eski merkezde olmayan yataklı servis ve ameliyathane bölümlerimiz yeni hastanemizde yer alacak. Ayrıca hastanemizde de 111 araçlık açık ve 50 araçlık kapalı otopark da halkımızın hizmetine sunulacak. Yaklaşık 24 milyon TL’lik bir yatırımla hizmete girecek ve bünyesinde 2 istasyonlu bir 112 merkezini de barındıracak yeni Bafra Ağız ve Sağlığı Hastanemizin inşaatının Nisan 2022 tarihine kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Sadece Bafra ilçemize değil; Alaçam, 19 Mayıs, Yakakent gibi çevre ilçelerimizden Sinop’a kadar geniş bir alana hizmet verecek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz, hizmet alanındaki insanlarımızın il merkezine gelmeden nitelikli diş sağlığı hizmetine ulaşmalarını sağlayacak. Bu modern sağlık tesisimizin Bafra ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.