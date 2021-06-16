Yeni 19 Mayıs Devlet Hastanesi tamamlandı

Samsun’un 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi’nin inşaatı tamamlandı, 21 Haziran’dan itibaren hasta kabulüne başlayacak.

Yaklaşık 6 bin metre kare alan üzerine inşa edilen yeni 19 Mayıs Devlet Hastanesi 40 yatak kapasiteli. Hastanede diyaliz, ağız ve diş sağlığı üniteleri, ameliyathane ve yoğun bakımın yanı sıra sosyal donatı alanları ile birlikte geniş bir otopark alanı da mevcut.

“İlçemize hayırlı olsun”

21 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeni yerine taşınacak olan yeni Devlet Hastanesi’ni ilçeye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Bu yatırımın ilçemize kazandırılmasında, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, hükümetimize, teşkilatımız üyelerine ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.