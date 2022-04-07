Yemekhane inşaatının yüzde 40’ı tamamlandı

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Yemekhane Binası İnşaatı işinin yüzde 40’ı tamamlandı.

Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Yemekhane Banası İnşaatı işinin toplam proje bedeli 9 milyon 350 bin TL. 16 Haziran 2022’de başlanan inşaatın şu ana kadar yüzde 40’ı tamamlandı. Projenin 2022 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 18 oldu. 28 Temmuz’da bitirilmesi hedeflenen projede bina kaba inşaatı tamamlandı ve duvar imalatları devam ediyor.

Yemekhane binası 3 katlı (zemin kat + 2 normal kat) olarak inşa ediliyor. Toplam 2.572 m2 inşaat alanına sahip olan binanın zemin katında subay-astsubay-memur yemekhanesi, mutfak, bulaşıkhane, kantin, depolar ve WC’ler bulunacak. Binanın 1. katında işçi yemekhanesi, ofisler ve WC’ler bulunacak. 2. katta 20 adet misafirhane, WV ve duşlar bulunacak. Binanın çatı katı ise çamaşırhane olarak kullanılacak.