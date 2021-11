YEDAŞ ‘Harika İş Yeri Listesi’nde yer aldı

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, insan kaynağına yaptığı yatırımları ve yenilikçi kurumsal uygulamaları ile Great Place to Work harika iş yeri Listesi’nde yer aldı.

Güçlü kurum kültürünün temelinde güven yatıyor, çalışanları YEDAŞ’a güveniyor

Tam 97 ülkede, 30 yıldan fazla süredir iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi üzerine hizmet veren, bu anlamda uzmanlaşmış global bir otorite olarak kabul edilen Great Place to Work Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği programa katılan YEDAŞ, katılım sağladığı henüz ilk yılda büyük bir başarıya imza attı. Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmeler ve analizler sonucunda, yüksek güven kültürüne sahip harika iş yeri kriterlerini sağlayarak "Great Place to Work Certified" olarak anılmaya hak kazandı.

“Başarılarımız devam edecek”

Elde edilen büyük başarı ile ilgili açıklamada bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Kaliteli ve kesintisiz enerji tedariki doğrultusunda tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmak anlayışı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu inancımız ışığında tüm insan kaynakları çalışmalarımızı, ‘insan odaklı şirket olma ve güven kültürü oluşturma’ stratejimiz ile hayata geçiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, motivasyon, güvenilirlik ve aidiyet duygusu odağı tüm insan kaynakları stratejimizin temelini oluşturuyor. Çalışma politikalarımız, uygulamaya aldığımız yenilikçi yaklaşımlar ile oluşturduğumuz güçlü kurum kültürü sayesinde, çalışanlarımıza verdiğimiz değeri tescillettirerek önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Great Place to Work sertifikalı iş yeri olmamız, bizleri ve çalışanlarımızı gururlandırırken, bu apoleti korumak adına bundan sonra yapacağımız çalışmalar için de güç ve enerji topluyoruz. Değerli çalışanlarımızın katkılarıyla ve özverili çalışmalarımızın sonucunda ‘Great Place to Work harika iş yeri Listesi’ne girmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.