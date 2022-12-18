Yazar Merve Gülcemal Caniklilerle buluşacak

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’nda yazar Merve Gülcemal, düzenlenen konferansta vatandaşlarla bir araya gelecek.

Canik Belediyesi’nce başlatılan ‘Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’ çerçevesinde yazar Merve Gülcemal, ‘Peygamber izinde aile olmak’ adlı konferansıyla 23 Aralık saat 18.00’da Canik Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya gelecek. Ayrıca Merve Gülcemal tarafından imzalanan çocuk kitapları da sosyal medya üzerinden çekilişle hediye edecek.

İlçede kültür ve sanat etkinliklerinin yıl boyunca devam edeceğini kaydeden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde ilçemizde her yaştan vatandaşımıza hitap eden kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Kültür ve sanatta öncü bir kimliğe sahibiz, toplumun yapı taşı olan ailenin önemini hepimiz biliyoruz. İlçemizde aile ve çocuk alanında çalışmalara imza atan yazar Merve Gülcemal’i düzenleyeceği konferansla vatandaşlarımızla buluşturacağız. Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’nda yıl boyunca konferans, söyleşi, kültür gezileri, tiyatro, konser, sinema, eğitim ve daha birçok alanda kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Etkinliklerin, belediye sosyal medya hesapları üzerinden yapılan anketlerle vatandaşların istekleri doğrultusunda belirlendiğini dile getiren Başkan Sandıkçı, yine sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ve son katılım tarihi 22 Aralık olarak belirlenen çekilişte yazar Merve Gülcemal’in imzaladığı çocuk kitaplarının hediye edileceğini söyledi.