Yaz tatili öncesi uzmanından tavsiye: “Yaz tatilini çocuğunuzla birlikte planlayın”

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği’nden Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, yaz tatilini ebeveynlerin çocukları ile birlikte planlaması hakkında uyarılarda bulundu. Çocukların heyecanla bekledikleri yaz tatilinin yaklaştığına dikkat çeken Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, “Bir yıl boyunca çok fazla çaba sarf ettiler ve artık tüm yıl boyunca yapmayı planladıkları ancak vakit bulup yapamadıkları tüm aktiviteleri keyifle ve rahat bir şekilde yaparak dilenecekler. Tatili en verimli şekilde geçirmenin yolu çocuklarla birlikte yapılan planlamalardır. Tatili planlama sürecine çocuğun dâhil edilmesi, yaz tatilinde neler yapmak istediğinin sorulması, söylediklerinin dikkate alınması önemlidir. Bu planlama, sorumluluk bilinci kazanması, dinlenildiğini, fikirlerine değer verildiğini fark etmesi ve daha keyifli şekilde tatili geçirmesi için yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Okul olmadığı için çocukların kendilerini geliştirmek için yapacakları aktivitelere daha çok vakitleri olacağının altını çizen Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, “Dil öğrenmek isteyenler için dil kursları, herhangi bir spor dalı ile ilgilenmek isteyenlere spor kursları, kültürel geziler, müziğe resme ilgisi olanların bu alanda kendini geliştirmesi gibi. Ancak tatil çocukların sürekli kurstan kursa gezdikleri, yeni şeyler öğrenmek ve yeni beceriler kazanmak için zorlandıkları bir zaman dilimi değildir. Çocuğumuz neye ilgi duyuyor, hangi alanda kendine yeni şeyler katmak istiyorsa zorlama olmadan motive edilerek gitmesi desteklenmelidir. Tatil süreci çocukların akademik uğraşılardan tamamen uzaklaştıkları bir dönem de olmamalıdır. Kitap okumaları, yaz tatili için öğretmenleri tarafından verilen ödevleri küçük parçalara bölüp yapmalarını sağlamak da yararlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Tatil süreci planlanırken çocuğun fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimi gibi tüm gelişim alanlarının desteklenmesine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, şu bilgileri paylaştı:

“Tüm gün bir aktivite ile meşgul olmak yerine gün içine her gelişim alanını destekleyecek aktivitelerin dağılması faydalı olacaktır. Bir süre kitap okumak, arkadaşları ile açık alanlarda oyun oynamak, aile ile vakit geçirmek, tatil için çalışmayı planladığı dersler varsa bir miktar onlarla meşgul olmak, doğa gezilerini yapmak gibi. Çocukların rutinlerinin korunması oldukça önemlidir. Belirli saatte yatıp belirli saate kalkmaları, yeme düzenlerine ana öğünler ve ara öğünler şeklinde dikkat edilmesi gerekir. Tatil olduğu için ekran sürelerinin sınırsızca olması doğru değildir. Yaş dönemlerine göre düzenlemeler yaparak ekran süresi ve içeriği açısından ebeveynler tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.”

Arkadaşları ile vakit geçirmeleri sağlanabilir

Çocuklarla yapılabilecek aktivitelere değinen Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, “Çocukların arkadaşları ile birlikte vakit geçirmesi, özellikle açık alanlarda oyunlar oynamalarına fırsatlar oluşturmak sosyal becerilerinin gelişmesinde, sorun çözme becerilerinin artmasında, motor becerilerinin gelişmesinde oldukça faydalıdır. Aile bireyleri ile de sorumlulukları dışında keyifli vakit geçirebilecekleri zaman dilimleri oluşturmak, birlikte oyunlar oynamak, doğa gezileri yapmak, kültürel geziler yapmak, sinemaya, tiyatroya gitmek gibi aile bağlarının kuvvetlenmesi, daha sağlıklı ilişkiler kurulmasında yararlı olacaktır. Aynı şekilde geniş aile bireylerinin ziyaret edilmesi sosyalleşmelerinde, ait olma hislerinin pekişmesinde, bazı değerleri kazanmalarında fırsat oluşturacaktır. Çocuklarla birlikte yapılan doğa gezileri, kültürel geziler ve faaliyetler merak duygularının artmasında, yeni şeyler keşfettikçe öğrenmekten zevk almalarında, kendi ilgi alanlarını fark etmelerinde ve öğrendiklerini hayatın içerisinde kullanmalarında yararlı olacaktır” açıklamasında bulundu.

Uzm. Dr. Fırat, tatilde aktif olarak dinlenmenin, çocukların fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimlerini olumlu yönde etkileyeceğini ve eğitim-öğretim yılına daha motive olarak başlamalarına yardımcı olacağını vurgulayarak sözlerini noktaladı.