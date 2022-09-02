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Yayaya çarpan elektrikli bisikletli çocuk yaralandı
Samsun’un Bafra ilçesinde yayaya çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü 16 yaşındaki çocuk yaralandı.
SAMSUN 02.09.2022, 14:24
Samsun’un Bafra ilçesinde yayaya çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü 16 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kaza, Hacınabi Mahallesi Hacı Ahmet Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet ile seyir halinde olan 16 yaşındaki E.T., yolun karşısına geçmekte olan inşaat işçisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Yaralanan E.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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