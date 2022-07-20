Yayaya çarpan 16 yaşındaki çocuk, ’kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde otomobili ile yayaya çarparak ölümüne neden olan 16 yaşındaki çocuk ’kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklandı.

2 gün önce Samsun-Sinop karayolunda gece 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, Samsun istikametine seyir halinde olan S.E.A.(16) idaresindeki 28 EP 295 plakalı otomobil, yaya Özkan Ocak’a çarptı. Yaya Özkan Ocak(45) olay yerinde hayatını kaybetti. 50’nin üzerinde suç kaydı bulunan 16 yaşındaki S.E.A., kendine göre senaryo yazdı. İddiaya göre, otomobili ile geri dönerek olay yerinden başka bir aracın geçmesini beklemeye başladı. Samsun istikametine otomobili ile seyir halinde olan Iğdır’da görevli polis memuru S.İ.T.(26), yolda bir kişinin yattığını gördü. Üzerinden geçmemek için yolu ortalayan S.İ.T., yolun sağına çekerek durdu. S.İ.T’nin kullandığı aracı takip eden S.E.A., yaralıya müdahale eden polis memuru S.İ.T.’nin üzerine aracını sürüp yardım etmesini engelledi ve kasıtlı olarak da yerdeki yaralının üzerinden aracıyla geçti. Zanlı, S.İ.T.’yi suçlayarak jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Özkan Ocak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerini yanıltmaya çalışan S.E.A.’nın yapılan alkol kontrolünde 2,58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.E.A., daha sonra suçunu itiraf ederek yayaya kendisinin çarptığını kabul etti. Bir süre önce cezaevinden çıkan S.E.A., İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesinde ’kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.