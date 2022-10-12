Yaya geçidinde minibüsün çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde yaya geçidinden geçen bisikleti yaşlı adama minibüs çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 55 NM 812 plakalı minibüs, yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Ali Bayram B.’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.