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Yavru leylekler uçmaya hazırlanıyor

Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan Leylek Ormanı’nın sevimli misafirleri, yavrularını büyütüp uçuşa hazırlıyor.

SAMSUN 09.07.2022, 09:21
Yavru leylekler uçmaya hazırlanıyor

Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan Leylek Ormanı’nın sevimli misafirleri, yavrularını büyütüp uçuşa hazırlıyor.

Her yıl bahar aylarında Afrika’dan 7 bin kilometre yol kat ederek Türkiye’ye gelen leylekler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan Leylek Ormanı’nı şenlendiriyor. Doğanca Mahallesi mevkiinde ağaçlarda oluşturdukları yuvalarına dişilerinden önce gelen erkek leylekler, yuvalarını tamir ettikten sonra nisan ayında dişi leyleklerin gelmesiyle çiftleşerek yavrularını büyütüyor. Serpilen yavru leylekler büyük göçe hazırlanıyor. Yavrular 4 haftalık bakımın ardından uçuş için hazırlanıyor. Bölgede 5 ay kalacak olan leylekler yavrularını büyütüp, uçuş talimlerini tamamlayıp güçlerini toparladıktan sonra ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere uçacaklar.

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