Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında “Demografik Dönüşüm” konulu bir konferans gerçekleştirdi.

Konferans açılışını; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercümend Ersanlı ve Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsüm Çamur yaptı.

Konferansta, uygulama dersi öğrencilerinin yaptığı “Pandeminin Kahramanları: Yaşlılarımız Diyor Ki” isimli etkinliğin afişi gösterilerek bu afiş üzerinden pandemide yaşlı olmak konusuna değinildi. Daha sonra etkinliğe konuk olarak katılan Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emre Birinci, “Demografik Dönüşüm” konulu sunum gerçekleştirerek öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Birinci, "Dünya genelinde yaşanan eğitim ve gelir düzeyindeki yükselme, tıbbi alanda yaşanan yeni keşif ve gelişmeler, gıda ve beslenme konularında artan farkındalık, bulaşıcı hastalılara yönelik elde edilen başarılar gibi faktörler insan ömrünün uzamasına sebep oldu. Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun artması; yaşlılık kavramının toplumsal bir mesele olarak ele alınmasını gerektirdi. Dolayısıyla küresel bir konu haline gelen yaşlılık döneminde, yaşlı bireylere yönelik bir farkındalık oluşturulması amacıyla 18-24 Mart tarihleri. ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ olarak anılmaktadır” dedi.