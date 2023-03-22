Yaşlılara özel program

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’ nedeniyle düzenlenen programa katılan yaşlılar güzel bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’ nedeniyle özel bir program düzenlendi. Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen program için 13 kişilik ekip araçlarla 45 yaşlı vatandaşı evlerinden alarak merkeze getirdi. Burada düzenlenen etkinlikte müzik konseri dinleyip sohbet eden yaşlılar güzel bir gün geçirdi.

Programda konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, sadece bu hafta değil her zaman yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yanlarında olduklarını söyleyerek “Bugün sizler için özel bir program düzenleyip bir araya gelelim hasbihal edelim istedik. Bu vesileyle böyle bir organizasyonu sizlerin hizmetinde olan kardeşlerimiz yaptılar. Sizlerin tüm talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanınızdayız. Ekiplerimiz sizler için gayretle çalışmaya devam ediyorlar. İnşallah daha nice, güzeli sağlıklı yıllarınız olur. Allah hepimize güzel günler, güzel Ramazanlar nasip etsin” dedi.

Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Sami Çapacıoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili İdris Akdin ile birim görevlileri katıldı.