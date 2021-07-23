Yaşlılara kişisel bakım ve yıkama hizmeti yeniden başladı

Samsun’da korona virüs(Kovid-19) nedeniyle geçen yıl ara verilen yaşlılara kişisel bakım ve yıkama hizmeti yeniden verilmeye başlandı.

Evde bakım hizmetleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı periyodik olarak ihtiyaç sahibi yaşlıları ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyor. Ekipler, ziyarette yaşlıların temel bakım, saç-sakal kesimi, evlerinin temizliği, yemeklerinin pişirilmesi ve bulaşıklarının yıkanması gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Yapılan hizmetlerle yaşlıların kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmemeleri sağlanıyor. Ayrıca Evde Bakım hizmetinde ekipler, yaşlıların sağlık sorunları sebebiyle hastanelere ulaşımları ve kamusal anlamda yaptıkları işlemler konusunda da yardımcı oluyor.

Büyükşehir her zaman yanınızda

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kimse yoksa Büyükşehir var’ diyerek yürüttüğümüz çalışmalarımızda bakıma muhtaç tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi. Evde yıkama hizmetlerinden yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli tüm vatandaşların faydalanabildiğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Selim Yazıcı ise, "Geçen yıl Mart ayından itibaren veremediğimiz kişisel bakım ve banyo hizmetine 28 Haziran itibariyle yeniden başladık. 13 ilçede 42 personel ve 21 ekiple gerçekleştiriyoruz. Tedbirlerimizi de elden bırakmıyoruz. Özel kıyafetler maske eldiven ve siperlik kullanarak personelimiz bu hizmetlerin yerine getirilmesine özen gösteriyor. İki haftalık zaman diliminde 65 yaş üstü yaşlı ve engelli vatandaşlarımızdan 905 kişiye ev temizliği, 262 kişiye de kişisel bakım hizmeti verildi. Kurban Bayramı öncesinde de talepler oldukça arttı” dedi.

Yaşlı, hasta ve engelli yakını olan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ekibini kutladı.