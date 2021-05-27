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Yaşlı adamın elektrikli bisikletini çalan şüpheli yakalandı

Samsun’da yaşlı adamın park edip anahtarını üzerinde unuttuğu elektrikli bisikletini çalan hırsızlık şüphelisi polisin takibi sonucu yakalandı.

SAMSUN 27.05.2021, 18:50
Yaşlı adamın elektrikli bisikletini çalan şüpheli yakalandı

Samsun’da yaşlı adamın park edip anahtarını üzerinde unuttuğu elektrikli bisikletini çalan hırsızlık şüphelisi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi’nde önceki akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki R.A.A. elektrikli bisikletini anahtarını üzerinde unutup evinin önüne park etti. Hırsızlık suçundan suç kaydı bulunan M.A.(34) elektrikli bisikleti çaldı. Yaşlı adam polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen M.A., bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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