Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde TYT taban puanı aşağıya çekildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 2021-2022 akademik yılında Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesine “özel yetenek sınavı” ile alınacak öğrencileri yakından ilgilendiren karar aldı.

Bu kapsamda OMÜ Yönetimi, başvurularda Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) taban puanını 200’den 180’e; millî sporcular ve spor lisesi çıkışlılar için de 165’ten 155’e düşürürken sınav başvuru süresini ise 17 Ağustos 2021 Salı günü saat 23.59’a kadar uzattı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 10 Ağustos 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında yapılan yeni değerlendirme doğrultusunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanları yeniden belirlendi.

YÖK tarafından söz konusu değişiklik uyarınca OMÜ de 13 Ağustos 2021’de yeni bir düzenlemeye gitti. OMÜ’nün bu çerçevede yaptığı düzenlemeye göre normal adayların 2021 TYT başvuru taban puanları 20 puanlık bir düşüşle 200’den 180’e; millî sporcular ve spor lisesi mezunu adayların TYT taban puanları ise 10 puanlık bir düşüşle 165’ten 155’e indirildi. Sınava son başvuru tarihi de 17 Ağustos 2021 Salı saat 23.59 olarak güncellendi.