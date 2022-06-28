Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarını uğurladı

2020-2021 eğitim-öğretim yılı sonunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’ndeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 27. dönem mezunlarını törenle uğurladı.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’ndeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 27. dönem mezunları için tören düzenlendi. Açılış konuşmalarıyla başlayan programda kürsüye davet edilen Yaşar Doğu Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Murat Eliöz, “Bugün burada olduğumuz için çok mutluyum, fakültemizi başarıyla bitiren öğrencileri ve ailelerini bu mutlu günleri adına kutluyorum. Bünyesinden Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmiş, binlerce mezuna sahip üniversitemizin en gözde fakültelerinden biri olan Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oluyorsunuz, bunun değerini bilmelisiniz” dedi.

Programda ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Seydi Ahmet Ağaoğlu ve 2021-2022 dönem birincisi Barış Bur’un konuşmasıyla devam etti.

Dönem birincisi Barış Bur konuşmasının ardından fakülte mezuniyet anı kütüğüne plaketini çaktı. Fakülte birincisi Barış Bur’a bisiklet hediye takdimi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yavuz Bayram tarafından verildi. Hediye töreninin ardından mezun olan diğer öğrencilere temsili diplomaları fakülte akademisyenleri tarafından takdim edildi. Ayrıca törende OMÜ Vakfı Koleji öğrencileri jimnastik gösterisi gerçekleştirirken, OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri de step-aerobik gösterileriyle mezuniyet törenine renk kattılar. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni, öğrencilerin yeminlerini etmesinden sonra kepleri coşkuyla fırlatmasının ardından sonlandı.

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Spor Salonu’nda gerçekleşen törene ayrıca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.