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Yaşamak için tercih edilen ilçe Canik

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik’in nüfusunun 100 bini geçtiğini bunda da ilçede gerçekleştirilen yatırımların önemli rol oynadığını söyledi.

SAMSUN 07.02.2021, 13:31
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Yaşamak için tercih edilen ilçe Canik

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik’in nüfusunun 100 bini geçtiğini bunda da ilçede gerçekleştirilen yatırımların önemli rol oynadığını söyledi.

Son nüfus sayımı sonuçlarına göre Canik ilçesinin nüfusu 100 bini aştı. Devlet yatırımlarıyla birlikte, yerel yönetimler olarak yürüttükleri çalışmaların ve hayata geçirdikleri projelerin insanların dikkatini çektiğini ve Canik ilçesinin nüfusunun 100 binin üzerine çıktığını belirten başkan Sandıkçı, son nüfus sayımına göre Canik ilçesinin nüfusu 50 bin 728 erkek ve 50 bin 525 kadın olmak üzere toplam 101 bin 253 kişi sayısına ulaştığını belirtti.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçe nüfusunun yüz bini aşma sebeplerinin ilçede gerçekleşen yatırımlar olduğunu belirtti. Sandıkçı, ilçenin doğal güzelliklerini ve kültürel yapısını koruyarak gelişmesi, büyümesi ve tercih edilen bir yaşam merkezi olması için var güçleriyle hizmet yapmak için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

İçenin göreve geldikleri 2019 yılından bu zamana büyük bir gelişim gösterdiğini dile getirerek, “Görevi devraldığımız 2019 yılından bu yana insanlarımızın yaşam seviyelerini artırmak ve insan odaklı hizmet anlayışımız ile yaptığımız çalışmalar sonucu ilçemiz planlı bir şekilde hızla gelişiyor ve büyüyor. Planlı bir şekilde büyüyor diyorum çünkü ilçemizin gelişmesi ve büyümesi için gelecek 100 yılını kapsayacak şekilde, günün ihtiyaçlarına uygun bir şehir planlaması yaparak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sadece bu günü düşünerek değil, gelecekte de insanlarımızın ihtiyaç duyacağı, sağlık ve eğitim alanlarını, spor ve sosyal donatı alanlarını oluşturarak ve bu alanlarda birçok projeyi hayata geçirerek ilçe insanımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Son yıllarda hayata geçirilen yatırımlardan da bahseden Başkan Sandıkçı, şunları söyledi:

“İlçemiz sınırları içinde Dereler Mahallemizde 600 yatak kapasiteli tüm bölgeye hitap edecek Şehir Hastanesi ile 100 bin 865 metre karelik alanı kapsayan, bisiklet ve koşu parkları, tenis kortları, voleybol ve basketbol sahalarıyla farklı yaş gruplarına hitap eden çocuk oyun alanlarıyla, yeşiliyle ve sosyal donatı alanlarıyla doğayla iç içe, tüm Samsun halkının rahatlıkla kolay bir şekilde ulaşabileceği, tam bir yaşam alanı olan Samsun Millet Bahçesi, Yeni Mahalle’sinde hızlı bir şekilde yapımı devam eden 622 konut ve 22 dükkanın yer alacağı Canik Şehri Bahçe Konutları, Kuzey Yıldızı Mahallesinde yapımına başlanan 8 bin metre karelik kullanım alanına sahip, altı ticaret merkezi, üstü sosyal tesis olacak şekilde bölge insanının ihtiyaçlarına cevap verecek olan Şehr-i Canik Konağı, tüm kamu kurumlarını aynı çatı altında toplayacak Canik Kuzey Yıldızı Mahalle’sinde 7 bin 500 metrekarelik alanda yer alan Canik Hükümet Konağı, 19 Mayıs Yüzme Havuzunun yanında ilçemize kazandırdığımız gençlerimize yönelik Gençlik Merkezimiz, kadınların her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler yapabileceği donanıma sahip, Hanım Konaklarımız, Türkiye’de ilk devlet destekli Orman Okulu olma özelliğini taşıyan ve Milli Eğitim Bakanı tarafından tüm Türkiye’ye örnek gösterilen Canik Orman Okulu, günün her saati güvenlik kameralarıyla izlenebilen güvenli parklarımızla, geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımız için ‘Başkan Okulumda’ projemiz, insanlarımızın sorunlarını mahallelerinde dinlemek ve birlikte çözüm üretmek için ‘Başkan Mahallemde’ projemiz, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, ihtiyacı olan ailelerimize verdiğimiz destekler, belediyemize ait 16 tesisimizde 52 farklı branşta 5 bin vatandaşımızla gerçekleştirdiğimiz kurs faaliyetlerimiz, ‘Bir Kadının Hayatına Sen de Işık Ol’ sloganı ile hayata geçirdiğimiz yüzde 100 iş garantili ‘Genç İş Kadın İstihdamı Projesi’, tarım alanında göstereceğimiz her gelişim sadece ilçemiz için değil, ülkemiz için de büyük önem taşıdığının bilinciyle çiftçi kardeşlerimize verdiğimiz tohum desteklerimiz, ‘Sokağım Evimiz Kadar Temiz’ projemiz, ‘Çantamda Merhamet Var’ projemiz, alt ve üst yapı çalışmalarımızla, İmar revizyon çalışmalarımızla, yeni bulvar yolu çalışmalarımızla ve dini tesislerimizle artık Canik ilçemiz bir cazibe merkezi, bir çekim merkezi, insanlarımızın yaşamak için tercih ettiği bir yaşam merkezi haline geldi. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı heyecan ve aynı iş aşkıyla ilçemiz insanının yaşam koşullarını artırmak için var gücümüzle gece gündüz demeden koşturacağız. Gelecekte Canik ilçemizin yapılan bu yatırımlarla nüfusunun daha da artacağı bilinciyle hizmet üretmeye bu bilinçle devam edeceğiz. İlçemizi tercih eden kardeşlerimize teşekkür ediyor, ilçemize hoş geldiniz diyorum. Tüm çalışmalarımız ilçe halkımıza hayırlı olsun.”
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