Yasa dışı kenevir ekmeye 1 tutuklama

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yasa dışı ekilen Hint keneviri ve esrar maddesi ile yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Olay, Çarşamba’nın Beylerce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polis, yaptığı araştırmalar sonucunda H.S. (47) adlı bir kişinin yasa dışı kenevir ektiği ve bulundurduğu bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri H.S.’ye (47) ait adrese operasyon düzenledi. Polis, yapılan baskında toplam 26 kök yasa dışı ekilmiş Hint keneviri bitkisi ile kurumaya bırakıldığı tespit edilen 3 kilo esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.S. polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı Çarşamba Adliyesi’nde tutuklandı.