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Yaralı yavru karaca tedavi altına alındı
Samsun’un Alaçam ilçesinde yaralı halde bulunan yavru karaca tedavi altına alındı.
SAMSUN 11.01.2021, 15:26
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Samsun’un Alaçam ilçesinde yaralı halde bulunan yavru karaca tedavi altına alındı.Doyran Mahallesi’nde mahalle sakinleri tarafından yaralı halde bulunan yavru karaca Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru Karaca’nın köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı düşünülüyor.
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