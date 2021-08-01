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Yaralı leyleğin imdadına jandarma ekipleri yetişti
Samsun’da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek emin ellerde teslim edildi.
SAMSUN 01.08.2021, 19:26
Samsun’da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek emin ellerde teslim edildi.Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye esnasında Kuş Cenneti mevkiinde kanadından yaralanmış leylek buldu. Jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınan yaralı leylek Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Tedavisi yapılacak olan leyleğin sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.