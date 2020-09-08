Yaralı köpek 1 ayda tedavi edildi
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ‘GÜÇTEN DÜŞMÜŞ SAHİPSİZ HAYVAN BAKIM MERKEZİ’NE AYAĞI KIRIK HALDE GETİRİLEN KÖPEK, 1 AY SÜREN TEDAVİNİN ARDINDAN İYİLEŞEREK YÜRÜMEYE BAŞLADI.
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne ayağı kırık halde getirilen köpek, 1 ay süren tedavinin ardından iyileşerek yürümeye başladı.
Samsun’da geçen ay İlkadım Belediyesi ekipleri tarafından ayağı kırık halde Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne getirilen köpek tedavi edildi. Bir ay süren tedavinin ardından yürümeye başlayan köpeğin fizik tedavisi devam ediyor.
Kontrollerinin devam ettiğini belirten Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi Veteriner Hekimi Çetin Kılınç, “18 Temmuz 2020 tarihinde İlkadım Belediyesi ekipleri tarafından bacağı kırık halde barınağımıza getirilen köpeğimizin gerekli muayenesi yapıldı. Ameliyatını yaptık. Bir ay süren tedavinin ardından ayağının üzerine basmaya başladı. Fizik tedavisi devam ediyor” dedi.
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