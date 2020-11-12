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Yaralı kediye Büyükşehir sahip çıktı

SAMSUN’DA BİR HAYVAN SEVER TARAFINDAN SOKAKTA YARALI OLARAK BULUNAN KEDİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ‘GÜÇTEN DÜŞMÜŞ SAHİPSİZ HAYVAN BAKIM MERKEZİ’NDE TEDAVİ EDİLEREK İYİLEŞTİRİLDİ.

SAMSUN 12.11.2020, 14:19
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Yaralı kediye Büyükşehir sahip çıktı

Samsun’da bir hayvansever tarafından sokakta yaralı olarak bulunan kedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde tedavi edilerek iyileştirildi.

Bir hayvan sever tarafından Atakum ilçesinde sokakta yaralı olarak bulunan kedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne götürüldü. Burada veteriner hekim tarafından muayene edilen kedinin açık yarası ve kırıkları olduğu tespit edildi. Kedi, 2 haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Yarası kapanan ve kırık kemikleri iyileşen kedi, daha sonra merkezin içinde bulunan ‘Kedi Kasabası’na bırakıldı.

Merkeze getirildiğinde canı çok yanan ve kırıkları olan kediye yoğun bir tedavi programı uyguladıklarını belirten görevliler, eskisi gibi sağlıklı olduğunu ve diğer kedilerle birlikte uyum içerisinde hayatını sürdürmeye başladığını ifade etti.
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