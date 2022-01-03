Yaralı kedi şefkatli ellerde sağlığına kavuştu

Bulunduğunda bacağı kopmak üzere olan kedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ndeki veteriner hekimler tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

24 Aralık 2021 tarihinde Çarşamba ilçesinde bir aracın çarptığı kediyi gören vatandaşlar, durumu ilçe belediyesine bildirdi. Çarşamba Belediyesi tarafından bulunduğu yerden alınan kedi, Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne getirildi. Yapılan muayenede kedide ön sol ekstremitede sinir kaybı ve buna bağlı olarak oluşan açık enfekte yara tespit edildi. Merkeze getirildiğinde bacağı kopmak üzere olan kedi yapılan başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, "Bize geldiğinde bacağı kopmak üzereydi. Hekimlerimiz hemen ameliyata alarak başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. 10 günlük sürecin sonunda şu an can dostumuz Kedi Kasabası’nda mutlu bir şekilde yaşantısına devam ediyor" dedi.