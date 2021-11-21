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Yaralı karacanın imdadına jandarma yetişti
Samsun 19 Mayıs ilçesinde yaralı karacanın imdadına jandarma ekipleri yetişti.
SAMSUN 21.11.2021, 19:10
Samsun 19 Mayıs ilçesinde yaralı karacanın imdadına jandarma ekipleri yetişti.
Devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kertme Mahallesi’nde yaralı karacaya rastladı. Jandarma, rastladıkları yaralı Karaca’yı HAYDİ timi ile yapılan müşterek çalışma neticesinde bulunduğu yerden kurtardı.
Yaralı karaca tedavisi yapılmak üzere Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.