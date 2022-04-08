Yaralı halde bulduğu sincabı görevlilere teslim etti

Samsun’un Bafra ilçesinde ortaokul öğrencisi yolda yaralı halde bulduğu sincabı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personeline teslim etti.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Yazıcı, okul çıkışı eve giderken Alpaslan Mahallesi Ebulfeyz Caddesi üzerinde yerde yarı baygın halde yatan sincabı gördü. Onu kucağına alıp eve götüren Muhammed Emin Yazıcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğini arayarak durumu anlattı. Kısa sürede eve gelen görevliler tedavisi yapılıp doğaya salınmak üzere sincabı teslim aldı.

Yazıcı, "Sincabı tedavi ettirip bakmayı çok isterdim ama onun yeri doğa. Bu yüzden tedavisi yapılıp tekrar doğaya salınması için görevlilere teslim ettim" dedi.