Yanlışlıkla aldığı traktör römorkunu geri getirdi

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşanan ilginç olayda, yanlışlıkla alınan traktör römorku polis tarafından yapılan çalışmalar sonucu sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre H.A., yeğenini telefonla arayarak traktörün römorkunu Fatih Mahallesi’nde bulunan sebze halindeki lastikçiye bıraktığını söyleyerek, oradan alıp köye götürmesini istedi. Traktörle sebze haline giden B.B., amcasına ait römorkun yerine yanlışlıkla H.A.’ya ait römorku traktöre takarak Darboğaz Mahallesi’ne götürdü. Römorkunu yerinde bulamayan H.A. polise müracaatta bulundu. İlçe Emniyet müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda römorku götüren traktörün plakasını tespit etti. Plakası belirlenen traktörün sahibine telefonla ulaşan polis ekipleri durumu anlattı. Olay karşısında şaşıran H.A., sebze haline gittiğinde kendi römorkunun yerinde durduğunu gördü. Yeğenini B.B.’yi arayarak römorku getirmesini söyledi. Hatasını anlayan B.B., yanlışlıkla aldığı traktör römorkunu Asayiş Büro Amirliğine getirerek polis ekipleri eşliğinde H.A.’ya teslim etti.