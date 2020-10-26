Son Dakika
Yangında tek katlı ev küle döndü
SAMSUN’UN ALAÇAM İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA TEK KATLI EV KÜLE DÖNDÜ
SAMSUN 26.10.2020, 15:38
1
Samsun’un Alaçam ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev küle döndü.
Yangın, bugün saat 11.00 sıralarında ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Bahşioymağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Demir’e ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Olayı gören mahalle sakinlerince itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi Alaçam İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede evi saran yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
20°
açık
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Malatyaspor
|6
|8
|8. Göztepe
|6
|7
|9. Erzurumspor
|5
|7
|10. Sivasspor
|4
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Hatayspor
|4
|7
|14. Konyaspor
|5
|6
|15. Kayserispor
|5
|6
|16. Çaykur Rizespor
|5
|5
|17. Trabzonspor
|6
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Menemen Belediyespor
|6
|5
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3