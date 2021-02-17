Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Samsun’da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Karaburç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Bektaş (75) evinde ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya ve savcıya haber verildi. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.